Morte di Emanuele Scieri | condannati due parà della Folgore

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ildi leva fu trovato morto nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato a 26 anni di reclusione due ex caporalial termine del processo per omicidio

Secondo l'accusa ladi Scieri si sarebbe potuta evitare se i caporali, subito dopo la sua caduta, non fossero fuggiti. Da qui la contestazione di omicidio volontario. Secondo la Procura di Pisa,...... nella sera del 13 agosto 1999 avrebbero obbligatoScieri a salire sulla torre di ... Secondo l'accusa ladi Scieri si sarebbe potuta evitare se i caporali, subito dopo la sua caduta, non ......Panella e Zabara a 26 e 18 anni - Sono stati condannati dalla Corte d'assise di Pisa gli ex caporali della Folgore accusati dalla Procura toscana di essere i responsabili delladi...

Emanuele Scieri fu ucciso in caserma, ex caporali condannati per la ... Fanpage.it

Il parà di leva fu trovato morto nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato a 26 anni di reclusione due ex caporali della Folgore al termine del processo per omic ...AGI - Condannati a 26 e 18 anni di reclusione Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati dell 'omicidio di Emanuele Scieri, il para' siracusano trovato morto nella Caserma Gamerra di Pisa il 16 ...