Morte del parà di leva Emanuele Scieri | condannati per omicidio due ex caporali

(Di giovedì 13 luglio 2023) Due exdella Folgore sono statia 26 e 18 anni di carcere per l’del, morto quasi 24 anni fa. La corte d’assise di Pisa ha condannato i due ex militari, Alessandro Panella e Luigi Zabara, pervolontario in concorso. Entrambi sono statianche al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dai pubblici uffici nonché al risarcimento dei danni. Il corpo difu trovato il 16 agosto 1999, a tre giorni dalla sua scomparsa. Era stato posizionato alla base della torretta per il prosciugamento dei paracadute, nella caserma Gamerra, nei pressi di PIsa. Il caso, ritenuto a lungo un suicidio, era stato riaperto dalla procura di PIsa dopo che nel 2017 una ...

Gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Pisa, rispettivamente, a 26 e 18 anni di reclusione, per la morte del parà di leva ...

