Montecitorio | aumento di stipendio per i capigruppo | 2 200 euro in più al mese | Pd e M5s rinunciano all' indennità

Lincremento non pesera' sul budget diperche' arrivera', viene spiegato, dalle risorse ... non miavvarro' in alcun modo di questoe faro' in modo che le risorse, proprio come prima ...... non mi avvarrò in alcun modo di questoe faro' in modo che le risorse, proprio come prima ... l'operazione non comporterà variazioni di spesa rispetto al bilancio complessivo di. ...Lo ha deciso l'Ufficio di presidenza dicon una delibera, la 45/2023, di cui l'ANSA ha preso visione. Per il 2023 l'indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi ...

Montecitorio, aumento di stipendio per i capigruppo: 1269 euro netti al mese. Ma Pd e M5S rinunciano Gazzetta del Sud

L'Ufficio di presidenza di Montecitorio ha deciso, con una delibera ... ma ridotta della metà. Pd e M5s rinunciano all'aumento. Il ripristino dei vitalizi La decisione dell'Ufficio di presidenza della ...È equivalente a quella già erogata ai presidenti di commissione. Le risorse necessarie saranno sottratte dal contributo assegnato ai gruppi ...