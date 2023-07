Mondragone | caldo killer | muore in strada mentre ripara un cancello

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si è accasciato al suolo in preda a un malore, sotto il sole cocente. Si chiama Mario Sorrentino, 78 anni, l’uomo morto questa mattina in via Alemanno, a, malore: Marioaggiusta unSecondo quanto spiega Casertace.net, Mario stavando ildi ingresso del suo condominio, intorno alle 12 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.