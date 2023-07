Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati giorno per giorno

(Di giovedì 13 luglio 2023)per, deididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane di gara ricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. L’Italia proverà ad eguagliare e magari migliorare il bottino di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo) dell’edizione di Budapest 2022 e confermarsi così tra le nazionali più forti al mondo. Di seguito, i link ai...

Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Programma gare, calendario finali e come seguirle in diretta | Mini Guida Olympics

SuperGreg è il leader autorevole e carismatico del nuoto azzurro anche nel fondo, disciplina che il carpigiano ha avuto il merito di far uscire dal cono d'ombra a suon di medaglie olimpiche, mondiali ...Nelle prime ore di venerdì 14 si alzerà il sipario sui Mondiali di tuffi a Fukuoka. Un appuntamento iridato che sarà un test molto importante per la giovane squadra… Leggi ...