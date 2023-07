Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati giorno per giorno

(Di giovedì 13 luglio 2023)per, deididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane di gara ricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. L’Italia proverà ad eguagliare e magari migliorare il bottino di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo) dell’edizione di Budapest 2022 e confermarsi così tra le nazionali più forti al mondo. Di seguito, i link ai...

Tutto pronto a Fukuoka per il via deidi(in corsia gare dal 23, la squadra è partita oggi per il Giappone). Si comincia dasincronizzato e tuffi: i primi big azzurri saranno nelle eliminatorie Linda Cerruti e ...tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...Allo Stadio delsi disputano da anni i campionati nazionali Master di tuffi, già sede dei, in una tradizione che continua oggi con gli ottimi risultati dei tuffatori ai Campionati ...

Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Programma gare, calendario finali e come seguirle in diretta | Mini Guida Olympics

Nella notte italiana le prime eliminatorie dei tuffi dal piccolo trampolino e nell’artistico con la coppia al debutto iridato ...A giugno è diventata la prima atleta campana di sempre a staccare il pass per la rassegna iridata in programma alle Hawaii: "Il segreto I figli" ...