Mondiali di Fukuoka al via | la Pellacani e Cerruti - Ruggiero primi big in acqua

Tutto pronto aper il via deidi nuoto (in corsia gare dal 23, la squadra è partita oggi per il Giappone). Si comincia da nuoto sincronizzato e tuffi: i primi big azzurri saranno nelle eliminatorie ...tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...sono l'evento culmine della stagione delle discipline discipline acquatiche. In campo quasi tutte le migliori stelle del panorama terrestre anche perché oltre ad assegnare il ...

Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Programma gare, calendario finali e come seguirle in diretta | Mini Guida Olympics

Si apprestano a partire i Mondiali di pallanuoto in quel di Fukuoka e le speranze dell'Italia sono ovviamente sul Settebello, che nelle ultime due edizioni, tra Gwangju e Budapest, ha conquistato un o ...Il dorsista udinese sarà l’unico friulano a partecipare alla manifestazione in programma in Giappone dal 23 al 30 luglio ...