Mondiali atletica paralimpica | bronzo per Legnante nel disco

L'azzurra Assunta Legnante ha conquistato la medaglia di bronzo nel disco F11 aidiparalimpica, il sesto podio iridato della sua carriera. Il risultato della capitana azzurra, che porta all'Italia il terzo pass per i Giochi 2024, vale 36,52 metri, superato dalle ...... campione olimpico di Tokyo nei 100 metri, non parteciperà ai campionati italiani diche ... in palestra e a Monaco, con l'obiettivo di recuperare in tempo per idi Budapest, previsti ......di ridurre artificialmente i livelli di testosterone per competere alle Olimpiadi e ai... Ora servirebbe una nuova inchiesta' Leggi i commenti: tutte le notizie 13 luglio 2023

L’Italia si prende i Mondiali di Atletica, oro nei 100 per Maxell Amo Manu La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'azzurra Assunta Legnante ha conquistato la medaglia di bronzo nel disco F11 ai Mondiali di atletica paralimpica, il sesto podio iridato della sua carriera. Il risultato della ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...