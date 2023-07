Monaco | Ben Yedder accusato di violenza sessuale

(Di giovedì 13 luglio 2023) La denuncia contro Wissam Ben, attaccante francese del, delle ultime ore. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Rmc Sport, Wissam Bene suo fratello sarebbero stati denunciati nella giornata di lunedì pere stupro. Ad accusarli sono due donne di 19 e 20 anni dopo una festa dove entrambi erano stati invitati. La polizia francese è chiamata adesso ad indagare sull’accaduto per capire se l’attaccante di proprietà delsia effettivamente coinvolto nella vicenda.

Due ragazze di 19 e 20 anni hanno sporto denuncia lunedì dopo una serata trascorsa con il calciatore e un membro del suo entourage. Il giocatore del, WissamYedder e suo fratello sono stati denunciati lunedì per violenza sessuale e stupro. Le accuse, secondo quanto riporta Rmc Sport , provengono da due donne di 19 e 20 anni. Secondo quanto svelato da FranceInfo , WissamYedder è stato indagato per violenza sessuale e stupro . Due ragazze di 19 e 20 anni hanno infatti accusato l'attaccante del(32 anni) e suo fratello minore (25 anni), denunciando di esser ...

Ben Yedder attaccante del Monaco e nel giro della Francia è finito sotto inchiesta con l'accusa di violenza sessuale ...