Mobilità annuale ATA 2023 24 | sui siti degli Uffici scolastici provinciali gli esiti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sono in pubblicazione suigli edelle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ATA valide per l'anno scolastico/24. Si tratta della cosiddetta. L'articolo .

... il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, laelettrica e i servizi smart per le città, ... Nel 2021 il nostro roadshowha avuto come format le Svolte Giuste , coinvolgendo i ...59 ", fermo restando che l'Ufficio acquisira le informazioni tramite le note degli uffici preposti, nel loro interesse, si invitano gli aspiranti allaa comunicare a questo Ufficio (......sulla base della posizione occupata dai docenti nell graduatoria interna di istituto e sarà assegnata al docente in coda nella graduatoria Cattedra interna che si libera in seguito a...