Miwa Energia | ufficiale anche il rinnovo di Yuri Riviezzo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dellaCestistica Benevento. Di seguito il testo: Dopo l’esordio in prima squadra dello scorso anno del giovanissimo, classe 2007, laporta avanti il progetto per la stagione 23/24. A essere riconfermato non è solo il giovane, che nel corso della stagione passata ha dimostrato passione, tenacia e desiderio di crescere, ma l’intero progetto giovanile portato avanti da. Il percorso a cui la società si sta dedicando è incentrata proprio sull’investimento sui giovani, che va dal coinvolgimento a 360° di Under 18, come, a iniziative come il 3T Project, guidato dal Coach Valentina Calandrelli nel settore femminile, o il Young Promises ...