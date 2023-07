Mission | Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno | recensione | al passato non si sfugge

Leggi su screenworld

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il gusto della sfida come sapore della vita. Perché senza una montagna da scalare a mani nude Tom Cruise non sarebbe Tom Cruise. L’uomo dellei impossibili fuori dallo schermo prima che nei film. Da unale sue folli acrobazie senza controfigure, ormai diventate una specie di certificato di garanzie, un marchio di fabbrica, un brand nel brand. Dall’altra la sua crociata in favore del cinema al cinema. Perché, secondo il buon Tom, l’esperienza in sala deve essere protetta e alimentata dallo spettacolo più maestoso possibile. Con lo show come promessa per spingere le persone fuori dal divano. La suae impossibile l’aveva già compiuta l’anno scorso, quando Top Gun: Maverick si è dimostrato non solo un grandissimo film capace di mettere tutti d’accordo (in tempi in cui ci si divide su ogni cosa) ma anche un successo ...