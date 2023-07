Mission | Impossible | come finisce il film

(Di giovedì 13 luglio 2023)di Brian De Palmacon l’agente Ethan Hunt (Tom Cruise) pronto ad accettare una nuovae impossibile, nonostante avesse deciso poco prima di dimettersi dall’IMF. Datato 1996 e primo di una saga cinematografica che ha riportato in auge la serie ideata negli anni ’60 da Bruce Geller,è anche il debutto di Cruise nei panni di Ethan Hunt. Hunt è un membro dellaForce, una sezione segreta della CIA che si occupa di portare a termine azioni che vengono considerate difficili dalla stessa intelligence americana. I membri del team sono agenti specializzati in travestimento, la cui esistenza è minacciata di continuo. Ecco perché, nel caso fossero scoperti, la CIA li disconoscerà. Una ...

GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema7, il red carpet a Roma per la premiere. FOTO Tutto il cast e il regista del ...Arrivato ieri nelle sale italiane e di tutto il mondo il nuovo capitolo della saga di Ethan Hunt ovvero Tom Cruise .- Dead Reckoning Parte Uno è balzato subito primo nella classifica del boxoffice: 320.000 euro in un solo giorno e si annuncia come uno dei successi dell'estate.La top 10 degli stunt più strabilianti e pazzeschi che Tom Cruise ha realizzato nel corso degli anni nei film di: ...

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno, la recensione del film con Tom Cruise Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Mission Impossible 7 doveva includere una scena con Tom Cruise 'ringiovanito digitalmente” ...Tom Cruise torna a vestire i panni dell'agente Ethan Hunt in Mission Impossible 7 e lo fa indossando un paio di splendidi occhiali da sole ...