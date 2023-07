Mission Impossibile | un Brian de Palma davvero in formissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023)IMPOSSIBLE Iris ore 21. Con Tom Cruise, Emannuelle Beart e Jon Voight. Regia dide. Produzione Usa 1996. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA La squadra dell', un gruppo di agenti abilissimi spesso utilizzati dalla CIA cade in un agguato a Praga. Muoiono tutti tranne l'agente Ethan Hunt (Cruise) che però si trova in una situazione pericolosissima. Per la CIA è lui che ha giocato sporco e ha venduto i suoi compagni di squadra. Per cavarsela (cioè per sopravvivere) Hunt non ha altro modo per scoprire il vero colpevole. Verrà fuori che è il capo dell'Impossible che risultava morto a Praga.. Per farlo Hunt non ha altro modo che violare i computer della CIA. PERCHÈ VEDERLO PerchéDeè veramente in. E Cruise pure (la sua ...