Minorenni sorpresi a un posto di blocco con auricolari contraffatti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina a Pozzuoli i Carabinieri della locale stazione erano impegnati in via suolo San Gennaro per dei controlli alla circolazione stradale quando hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter: incensurati, hanno 15 e 16 anni. Hanno detto di voler trascorrere una giornata al mare ma il loro comportamento ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo. Negli zaini e sotto la sella i militari hanno trovato 9 confezioni con all’interno cuffie“pro” di valore. Le custodie sono identiche alle originali ma da accertamenti le cuffie sono risultate contraffatte. Tutte le scatole avevano lo stesso numero seriale. Il materiale è stato sequestrato mentre i ragazzi – denunciati per ricettazione e contraffazione – sono stati affidati ai rispettivi genitori. Indagini in corso per risalire alla provenienza delle ...

