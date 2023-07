Minaccia Polfer con cocci di vetro e ferri arrugginiti Mosap | “Con taser intervento più semplice”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Martedì un cittadino tunisino ha dato in escandescenze al controllo degli operatori della Polizia Ferroviaria di Como San Giovanni.Tentando di eludere il controllo e l’identificazione ha iniziato a prendere sassi dalla massicciata dei binari e li ha lanciati contro gli operatori.Successivamente, ha rincarato la propria azione, rompendo una bottiglia die raccogliendo un pezzo di metallo arrugginito, puntandolo contro gli agentindoli. I poliziotti sono stati così costretti a richiedere l’ausilio delle Volanti conin dotazione per immobilizzare il soggetto ed evitare il peggio. Arrestato per resistenza, violenza ea P.U. è processato con rito. Il cittadino extracomunitario era già irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di ordine di espulsione, a cui, non aveva ...