Milinkovic-Savic | Lotito a ‘Il Messaggero’ | “Non ho ancora ricevuto i soldi e non concedo il transfer finché non li vedo”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ieri l’Al-Hilal ha annunciato l’arrivo di Sergeje il calciatore con un lungo messaggio sui social ha salutato la Lazio. C’è però chi non haufficializzato nulla, ed è lo stesso club biancoceleste. A chiarire la situazione è Claudioin prima persona sulle colonne de ‘Il: “Io non hoe nonilnon li”. Insomma, il patron attende il primo bonifico prima di rilasciare la nota sull’addio del centrocampista serbo. SportFace.

Da Sergejci si aspettavano ancora grandi cose in Europa, ma lui ha preferito andare a giocare con l'Al - ...Ma anche Marcelo Brozovic, Diego Jota e Sergej. Questo solo per citare i nomi più famosi. Resta una domanda: sicuri che stiamo ancora parlando di calcio Oppure, noi vecchi europei,...Le parole di Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, sul suo possibile ritorno in biancoceleste e sull'addio diL'ex attaccante della Lazio, Miroslav Klose, ha parlato a Il Messaggero toccando vari argomenti. Tra questi il suo sogno di tornare in biancoceleste come tecnico e dell'addio di ...

Klose: «Lotito, riportami alla Lazio. Scioccato dalla scelta di Milinkovic-Savic. Tare Non dice le cose in fa ilmessaggero.it

L'ex attaccante della Lazio Miroslav Klose ha parlato al Messaggero, e nel corso dell'intervista ha commentato anche la scelta di Milinkovic Savic di lasciare i biancocelesti per andare all'Al-Hilal i ...Da Sergej Milinkovic-Savic ci si aspettavano ancora grandi cose in Europa, ma lui ha preferito andare a giocare con l’Al-Hilal Mercoledì la squadra di calcio saudita dell’Al-Hilal ha confermato ...