Milik | «Non so se sarò la prima scelta l’anno prossimo | deciderà Allegri chi scenderà in campo»

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’attaccante della Juventus Arkadiuszha presentato il Soccer Champions Tour che vedrà protagonisti i bianconeri negli Stati Uniti dal 22 luglio al 2 agosto con tre amichevoli da disputare contro Barcellona (22 luglio), Milan (27 luglio) e Real Madrid (2 agosto).ha parlato della competizione che ci sarà nel reparto di attacco della Juventus. «Non so sela, non so come sarà la formazione. Ci sono tanti giocatori e in tanti combattiamo per il ruolo. Non sarà facile comescorso giocare tutte le partite, abbiamo tanti giocatori con tanta qualità che possono segnare tanti gol. Ci sarà competizione, positiva, alla fine però la squadra è l’elemento più importante. Certamente voglio giocare, mal’allenatore chi ...

