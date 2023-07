Milano | ragazza denuncia figlio La Russa | testimoni e acquisizioni chat

(Di giovedì 13 luglio 2023), 13 lug. (Adnkronos) - Giornata di nuove audizioni enell'inchiesta milanese sulla presunta violenza sessuale che vede indagato Leonardo Apache La21enne del presidente del Senato Ignazio. Il titolare del locale di via Merlo e alcuni ospiti della serata del 18 maggio scorso sono stati sentiti dagli uomini della squadra Mobile per capire se qualcuno rammenti lache, secondo quantoto a fine giugno, non avrebbe ricordi della serata. Due drink e poi il buio, fino alla mattina dopo quando si sveglia nuda accanto all'ex amico del liceo e scopre da lui di aver avuto un rapporto sessuale con Leonardo e con un amico, non presente nella stanza e allo stato non indagato. Anche nei prossimi giorni saranno ascoltati altri ragazzi presenti nel club ...

