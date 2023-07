Milano | borseggiatrice incinta va in questura certa di farla franca | arrestata De Corato | l’aria è cambiata

(Di giovedì 13 luglio 2023) Era sicura che il pregresso sarebbe andato in cavalleria come succede di solito.che, per l’ennesima volta, dopo aver depredato se la sarebbe cavata con la formalità della visita inpiuttosto che in caserma. Da dove, dopo l’identificazione di rito, credeva che sarebbe potuta uscire e tornare tranquillamente a delinquere. E invece no. La, una donna di origini bosniache che si è costituita ieri pomeriggio negli uffici della polizia di, stavolta non l’ha fatta. Stavolta la gravidanza non l’ha graziata. Così, dopo il riconoscimento. E nonostante la rassicurante presenza del suo legale, gli agenti l’hanno accompagnata in carcere a San Vittore, dove dovrà scontare 7 mesi e 20 giorni per un cumulo di pena legato a furti e ...

