(Di giovedì 13 luglio 2023) La media di concentrazione mensile did’è di 47 microgrammi per metro cubo d’aria. Emerge da una ricerca promossa dall'associazione "Cittadini per l’aria", impegnata sul fronte dell’inquinamento atmosferico. L'NO2 deriva principalmente dalle emissioni del traffico automobilistico e in particolare dai motori diesel.

Milano, biossido azoto 6 volte sopra il limite di legge: la mappa delle zone più inquinate Sky Tg24

Attraversare il tunnel di via Spoleto sotto i binari della stazione Centrale significa inalare inquinanti e smog a livelli allarmanti ...Via Varesina a Como è tra le aree della Lombardia con i dati peggiori per l’inquinamento da biossido di azoto.