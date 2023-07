Milan | ufficiale l’acquisto di Pulisic | vestirà la maglia numero 11

(Di giovedì 13 luglio 2023) Christianè ufficialmente un nuovo giocatore del. A renderlo noto è stato proprio il club rossonero tramite un comunicato pubblicato sui propri canali. Il talento statunitense arriva dal Chelsea ed ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Di seguito la nota integrale. “ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christian Matedal Chelsea FC. Il calciatore statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione a favore del club per il prolungamento fino al 30 giugno 2028. Nato a Hershey (USA) il 18 settembre 1998, Christian cresce nei Settori Giovanili americani, prima di trasferirsi in Europa nel 2015, al Borussia Dortmund. Con i gialloneri debutta ...

