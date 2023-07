Milan | Tomori accoglie Loftus-Cheek VIDEO

Sono contento di ritrovaree per me è un nuovo inizio. Ho parlato anche con Giroud, ho un ... Alper rilanciarti "È una delle tante ragione per cui sono qui. Ora ho voltato pagina, questo ..."Grandi della storia delRicordo Kakà , Ibra e anche i campioni che ci sono adesso". Senza ... Mi fa piacere ritrovarein questo grande team. Ho parlato anche con Giroud , sono felice di ...... è bello venire qui e vederee Loftus - Cheek. Ho parlato anche con Giroud, sono felicissimo ...NEGLI USA - 'Ci sono tantissimi tifosi delanche negli USA, è sicuramente ritenuta una ...

MN - Le dichiarazioni di Loftus-Cheek e Tomori all'evento AC Milan-BMW Milan News

Christian Pulisic è un nuovo giocatore del Milan. Lo statunitense si è presentato in conferenza stampa a Milanello: ha parlato della stagione che verrà, della scelta rossonera e non solo.SERIE A - Christian Pulisic si presenta quale nuovo giocatore del Milan: "Nasco esterno sinistro, ma giocherò ovunque per questo club leggendario".