Milan Kundera? Putin | la Nato e non solo | una lezione per capire il presente

(Di giovedì 13 luglio 2023) Se ne va, proprio quando ci stava parlando come forse mai prima. Ci stava parlando con l'inconfondibile timbro della cronaca, sanguinante e quotidiano, sotto ma anche aldilà delle vette letterarie. «All'Europa centrale e alla sua passione per la diversità nulla poteva risultare più estraneo della Russia uniforme, uniformante, centralizzatrice, tesa a trasformare con temibile determinazione tutte le nazioni del suo impero (ucraini, bielorussi, armeni, lettoni, lituani) in un unico popolo russo (o, come si preferisce dire oggi, in virtù della generalizzata mistificazione del lessico, in un unico popolo sovietico)».lo scriveva nel 1983 sulla rivista Le Débat, il saggio è uscito per la prima volta in Italia appena un anno fa per Adelphi, nel volume Un Occidente prigioniero. Se voleteil 2023, ...

Numerosi riconoscimenti hanno premiato il percorso intellettuale e di testimonianza di, il grande scrittore di origine ceca appena scomparso. Risale a quasi quarant'anni fa il Jerusalem Prize for the Freedom of the Individual in Society, vinto nel 1985, che fu per...... e più tardi dagli studi a Praga, in cui sceglie di dedicarsi anche alla musica sulle orme del padre " grande pianista e direttore dell'Accademia di Brno "viene rapito dall'impellenza ..."L'insostenibile leggerezza dell'essere" è il libro più popolare di, morto all'età di 94 anni. Un romanzo che ha dato il via alla serie di fortunate sequele di storielle amorose ...

Morto lo scrittore ceco Milan Kundera Open

L'insostenibile leggerezza dell'essere – il libro, sia chiaro, non il successo di Antonello Venditti, che prende ispirazione dal romanzo – non sono riuscito mai a leggerlo. O meglio: non me la sono ma ...