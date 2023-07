Milan Games Week & Cartoomics 2023 | tutte le novità!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 13 luglio 2023) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato,le novità di questa nuova edizione dellache promette di essere, come ogni anno, la migliore e più grande di sempre: in un’ottica di miglioramento continuo Intenzionata ad abbracciare il cambiamento e con lo sguardo proiettato verso il domani,si prepara a celebrare la cultura pop riconoscendo in lei un mezzo universale per raggiungere istantaneamente il futuro che ci attende. Torna così anche quest’anno l’appuntamento tanto atteso nel luogo d’incontro tra passioni pop che unisce il fisico e il virtuale in una 3 giorni di esperienze indimenticabili. Pronta a ...