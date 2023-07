Milan | De Ketelaere può partire solo a determinate cifre | News

Occhio quindi a questa possibile pista di mercato: infatti in caso di rilancio del club inglese, Depotrebbe salutare il. Il belga è stata un delusione pura al fantacalcio: stagione ...NUMEROSE PRETENDENTI - Su ammissione degli agenti del calciatore, per Deun anno fa c'era la fila., West Ham, Newcastle, Arsenal, Barcellona e Leeds. Tutte e sei avevano combattuto ...Commenta per primo Ilpuò vendere Charles Dea solo un anno di distanza dal suo arrivo in rossonero. Il t requartista belga, classe 2001, non si è mai ambientato in Italia ed è finito sul taccuino di alcuni ...

Calciomercato: Milan su Cambiaso, offerta dell'Aston Villa per De Ketelaere. Il Psg fa sul serio per Vlahovic L’ultimo tassello della BBC, e cosa ancora più importante il capitano della formazione ...ZIELINSKI – Continua il pressing dell’Al-Ahli su Piotr Zielinski. La novità di giornata, segnala Gianluca Di Marzio, è che il giocatore ha dato la sua apertura ad una possibile cessione in Arabia ...