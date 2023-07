Milan | De Ketelaere è sul mercato Il valore a bilancio | i rumors sull'Aston Villa

... Charles DeLa storia tra ile Charles e Deè giunta definitivamente ai titoli di coda. I l club sta cercando di sistemare il belga da qualche altra parte e l'unica squadra ...Era il 29 luglio del 2022 quando ilchiudeva l'operazione Charles Decol Bruges pagando al club belga la cifra di 32 milioni di euro ai quali si sarebbero potuti aggiungere ulteriori 3 di bonus. L'ufficialità sarebbe ...Calciomercato, l'Aston Villa piomba su Decon 25 milioni: i dirigenti rossoneri ne chiedono però 30 Il grande colpo di mercato deldello scorso anno potrebbe già salutare la maglia rossonera. ...

De Ketelaere, c'è l'Aston Villa: offerti 25 milioni, ma non bastano La Gazzetta dello Sport

Charles De Ketelaere può lasciare il Milan dopo appena una stagione. Troppo negativo l'impatto col calcio italiano del trequartista classe 2001, che Stefano Pioli ha preso in considerazione con ...Il club rossoneroì sta valutando diverse alternative per il ruolo di prima punta: la concorrenza in Europa però, è più agguerrita che mai ...