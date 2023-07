Migranti | Serracchiani | ' accoglienza diffusa non è spauracchio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Non è saggio liquidare sbrigativamente il protocollo d'intesa per l'deifra Regione Veneto, Anci e, per le Prefetture venete, dal prefetto Michele Di Bari, già capo dipartimento dell'immigrazione al Viminale con Salvini. Questo è uno di quei casi in cui l'ideologia deve cedere il passo al pragmatismo, e finora non si è visto dal governo Meloni alcuno strumento concreto ed efficace con cui far fronte all'emergenza innescata da un'impennata vertiginosa degli arrivi. Una proposta che trova il consenso di Zaia e Possamai va presa seriamente. E' vero che ogni territorio ha le sue specificità, e che ad esempio il Friuli Venezia Giulia è più esposto del Veneto agli aumentati flussi della rotta balcanica”. Lo afferma la deputata Debora, responsabile ...