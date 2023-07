Migranti | Scarpa Pd | ' Zaia dica no a tendopoli e maxihub'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "L'ipocrisia della destra non ha limiti. In questi giorni in Veneto assistiamo ad un surreale dibattito in cui vediamo il Presidente Lucae una parte dei sindaci leghisti scoprire l'accoglienza diffusa, proponendo dei protocolli che non stanno in piedi proprio perché il problema risiede nelle scelte nazionali definite dalla stessa Lega a Roma. Quello che sta succedendo è infatti esattamente ciò che temevamo e che avevo già denunciato a maggio con un'interrogazione proprio al ministro dell'Interno: dopo un decreto-bandierina che taglia e restringe l'accesso al sistema di accoglienza, la gestione del fenomeno migratorio viene scaricato tutta sulle amministrazioni locali, con conseguenze e rischi nefasti per le nostre comunità". Lo dichiara la deputata dem Rachele. ''Il decreto Cutro, come prevedibile -avverte- non ...