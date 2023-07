Migranti | Paita Az-Iv | ' sgomenti di fronte a neonato | ennesima tragedia del mare'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "L'del, la morte su un barcone di un, ci lascia. Dopo Cutro, dopo il naufragio in Grecia, la conta delle vittime, tra cui molti bambini, continua a crescere. L'Europa deve reagire: la priorità è ferla strage e salvare vite, poi bisogna pensare a come governare il fenomeno". Lo dice Raffaella, capogruppo di Azione e Italia viva al Senato e coordinatrice di Italia viva. "Servono una lotta serrata ai trafficanti di morte, un maggior coordinamento a livello europeo e accordi bilaterali con i Paesi di partenza deie dei barconi. Le misure spot e propagandistiche non aiutano, così come la scarsa solidarietà dimostrata da alcuni leader europei", conclude ...

tema dei migranti. Ha preso atto che il Paese ha bisogno di manodopera, rimuovendo però tutte le cose prive di senso che aveva detto in precedenza, come la sostituzione etnica', così Raffaella Paita. L'accordo sui migranti al consiglio europeo è saltato per il veto degli alleati di Giorgia Meloni, Polonia e Ungheria. Questo è il dato politico. I tentativi della premier di convincere i suoi 'amici' non sono

