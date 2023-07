Migranti | denuncia Ong a Commissione Ue | “Legge italiana ostacola i soccorsi”

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Cinque Ong hanno presentato un reclamo allaeuropea sulla15/2023 e sulla prassi, da parte delle autorità italiane, di assegnare porti di sbarco distanti dall’area in cui è avvenuto il soccorso di. Secondo Medici senza Frontiere, Oxfam Italia, Sos Humanity, Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e Emergency, “lasolleva serie preoccupazioni in merito alla sua compatibilità con il pertinente diritto dell’Ue e agli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale in materia di attività di ricerca e soccorso in mare”. “Laeuropea è custode dei trattati dell’Ue e ha un ruolo da svolgere nel garantire che gli Stati membri rispettino il diritto internazionale e dell’Ue – afferma ...

, cinque ong hanno presentato unaalla Commissione Europea contro la stretta del governo Meloni nei confronti dei soccorsi in mare, un provvedimento che impedisce più di un intervento ......il silenziatore alla. Indignarsi No: festeggiare Sullo stesso argomento: I numeri smentiscono lo slancio dell'Europa per le "vie sicure" sull'immigrazione No, il patto europeo sui...La relazione, inoltre, le carenze qualitative dei candidati che prendono parte all'... Mentre l'Ue continua a discutere sul proprio nuovo patto sui, che include la ricollocazione ...

Migranti, denuncia Ong a Commissione Ue: "Legge italiana ostacola ... Adnkronos

Mistero per giorni sulla sorte di centinaia di migranti, forse 700, deportati nel deserto tunisino da Sfax, dove erano in procinto di partire per l'Italia.Invecchiamento e drastica diminuzione degli impieghi, con introiti minimi, rappresentano un grave ostacolo alla sopravvivenza della ...