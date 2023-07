Migranti | Consiglio supremo difesa | attenzione Ue - Nato per Africa

L'Italia richiama l'attenzione dell'Unione europea e della Nato sull'Africa sia dal punto di vista del temache di quello della sicurezza. E' quanto emerso nella riunione delsupremo di difesa riunito oggi al Quirinale e presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Il ...... nella sua relazione all'incontro degli Ordinari militari d'Europa, promosso daldelle ... Il ruolo che i militari giocano nella pastorale dei rifugiati epuò essere, per il vescovo, "......nazionale Ibrahim Bushnaf ricevuto dal direttore del dipartimento Nord Africa presso il... che già è trampolino di lancio per migliaia diche stanno arrivando in Italia. L'economia ...

Migranti: Consiglio difesa, 'Italia impegnata per attenzione Nato e ... Il Dubbio

Roma, 13 lug. (askanews) - L'Italia richiama l'attenzione dell'Unione europea e della Nato sull'Africa sia dal punto di vista del tema migranti ...Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “La rotta del Mediterraneo centrale, caratterizzata da flussi migratori che originano prevalentemente dalle coste libiche e tunisine, si conferma -con un picco nei primi me ...