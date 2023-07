Mid | il significato del nuovo insulto social

Leggi su cultweb

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un, Mid, sta spopolando in particolare su TikTok, ma qual è il suo? Si tratta di un termine gergale comunemente usato come prefisso per descrivere qualcosa di medio o mediocre su piattaforme dimedia come Twitter, Instagram e TikTok. Secondo Urban Dictionary, il termine gergale “mid” è usato per descrivere qualcosa o qualcuno come mediocre, inferiore alla media o di bassa qualità. Può essere usato comeo per opporsi all’opinione di un altro. In altre parole, “mid” può essere usato come sostituto di “noioso“, “non buono“, “mediocre“, “di bassa qualità“, tra gli altri. Il termine descrive più che altro qualcosa che è solo OK o di medio livello e non è usato per cose veramente brutte o terribili. Può ance essere usato per esprimere un ...