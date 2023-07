Michelle Hunziker | nonna single | «Non cerco un nuovo amore | ma ne sarei felice»

'Anche dopo due divorzi credo nell'amore. Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita' confida la ...Ma se la Meloni è contraria al salario minimo, e l'ha già detto, mi spieghi perché dovrebbe parlarne al vertice Nato - In un'intervista esclusiva a OGGI, in edicola da domani,...: 'Sono single e sono contenta così. Mi basto' - guarda UN RICORDO DI SILVIO - A OGGIconfida anche un ricordo di Silvio Berlusconi: 'Mi chiamava spesso per farmi i ...

Michelle Hunziker: “Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice” OGGI

Michelle Hunziker si è raccontata senza filtri, dal legame fortissimo con il primo nipote, Cesare, al rapporto con i suoi ex.Michelle Hunziker ha rivelato di non essere in cerca di una relazione, ma se arrivasse ne sarebbe felice. Nonostante due divorzi, infatti, continua ancora a credere nell’amore ...