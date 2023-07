Michelle Hunziker | nonna single | «Non cerco un nuovo amore | ma ne sarei felice»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 13 luglio 2023)è ormai unache, però, non ha alcuna intenzione di lasciare la speranza. Mentre la scorsa estate la showgirl svizzera è stata al centro del gossip con il flirt con il bel medico Giovanni Angiolini, quest’anno tutto tace sul fronte sentimentale. Dopo la rottura con il suo (secondo) ex marito Tomaso Trussardi,si è concentrata sulla famiglia e non sembra aver avuto tempo per innamorarsi di. E, in un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha aperto a cuore aperto sulla sua vita amorosa.e l’ha raccontato la sua prima vera estate dadopo tanto tempo. Dopo i sette anni di matrimonio con Tomaso Trussardi e i ...