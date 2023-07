Michelle Hunziker | la confessione inaspettata su Silvio Berlusconi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 13 luglio 2023) Personaggi tv.su. Tra i volti noti di Canale 5 c’è sicuramente. La conduttrice è spesso alla guida di Striscia la Notizia e inoltre ha conquistato anche la prima serata con il suo showImpossible, riconfermato anche per la prossima stagione televisiva come si evince dai palinsesti. Come tutti i dipendenti Mediaset, anche laè rimasta sconvolta dalla morte di, avvenuta il 12 Giugno 2023. In un’intervista esclusiva al settimanale Oggi,ha raccontato un curioso aneddoto sul Cavaliere.Leggi anche: ...