Michael Jordan e Magic Johnson a Capri in vacanza cantano “Nel blu dipinto di blu” con lo staff del ristorante – Video

Il 13 luglio l'ex giocatore di NBA Magic Johnson ha pubblicato sul suo profilo Twitter il video di una cena a Capri in cui - insieme al suo amico, l' attore Samuel L. Jackson e le rispettive mogli - ha cantato "Nel blu dipinto di blu" spronato dallo staff del ristorante. Continua a leggere su Tg. La7.it - Il 13 luglio l'ex ...Era già successo pochi mesi fa all'anteprima di Air , il film che racconta la storia della linea di scarpe dedicate al leggendario. È ricapitato adesso alla première di Oppenheimer , la pellicola sul fisico statunitense considerato il padre della boma atomica. Le protagoniste sono ancora loro, le figlie di Matt ...Due leggende dell'Nba insieme, a Capri , che cantano sulle note di "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Sono Earvin Magic Johnson eche, in compagnia delle rispettive consorti, hanno trascorsi alcuni momenti di relax in compagnia sull'isola campana. A testimoniare il momento, un video postato da Johnson sul suo ...

Il 13 luglio l'ex giocatore di NBA Magic Johnson ha pubblicato sul suo profilo Twitter il video di una cena a Capri in cui - insieme al suo amico Michael Jordan, l’ attore Samuel L. Jackson e le ...Ed anche Magic Johnson il gigante dell’NBA è arrivato puntuale come ogni anno, per passare la sua vacanza a Capri. Dopo una passeggiata per il borgo marinaro di Marina Grande, il ...