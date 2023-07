Mi sono infiltrato per due mesi in Scientology | ecco cosa ho visto

(Di giovedì 13 luglio 2023) La “chiesa di Roma e del Mediterraneo” è mastodontica. 6500 metri quadrati con tanto di auditorium da 300 posti, circondati da un parco di oltre 11 ettari in cima a una collinetta, in zona Casalotti. L'immagine perfetta della potenza e delle capacità economiche di, la religione...

La stessa versione è stata data da un ragazzo,per il magazine musicale Mowmag in uno ... Nel frattempo, alcune di loro si sentono male, tanto chedovuti intervenire i soccorsi e le ...Le ombre delle promesse mancate e dell'imperfezione umanail principale combustibile per una ... Se da una parte la scoperta di un piano B dell'agente(la talpa) precedentemente scoperto ...... poida forze russe. Mosca ha sempre negato ogni coinvolgimento, ma secondo molti report ... Oggi, molto comprensibilmente, le percentualiancora più alte, e vanno dall'80 al 90 per cento.

Le accuse di abusi non frenano l'entusiasmo per i Rammstein Euronews Italiano

In alcuni Paesi del mondo le zanzare sono portatrici di malattie mortali: ecco quali sono le zanzare pericolose e come proteggersi.Il Ministero francese delle Forze Armate ha avviato un’indagine interna per verificare la partecipazione di militari dell’Esercito alle ...