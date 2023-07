Ha strappato una parte del pene di suo marito in una lite furibonda, quando entrambi erano ubriachi . La donna di 36 anni avrebbe afferrato e tirato il pene dell'uomo a mani nude strappando parti ......al 'Temptation Island' per capire se il rapporto potesse continuare dopo che lei lo aveva... Ti ho promesso che metterò una pietra sopra a tutto, ma tu dimostrami anche cheocchi solo per me'...Oltre a perdonare, lei haspesso "Ho avuto un passato turbolento, ma arriva un momento in cui nonpiu voglia di cose che non lasciano nulla. Adesso voglio "assaporarmi". E come con i ...

«Mi hai tradito», lite furiosa tra marito e moglie: lei gli afferra il pene e gli strappa la pelle leggo.it