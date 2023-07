Meteo giovedì | ancora caldo | tra notti tropicali e afa

(Di giovedì 13 luglio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, le nostre regioni settentrionali almeno sino a venerdì resteranno ai margini del rovente anticiclone africano che invece si farà sentire in maniera decisa al Centro Sud. Nuovi impulsi instabili, pilotati dalla vasta depressione sull’Europa nordorientale, rinnoveranno rovesci e temporali, che localmente potrebbero risultaredi forte intensità con rischio di grandinate e colpi di vento. Mercoledì i fenomeni risulteranno più possibili su Alpi, Prealpi e verso fine giornata alte pianure mentrei temporali si spingeranno anche più in basso coinvolgendo anche Val Padana, alto versante adriatico, Liguria, Lunigiana, Garfagnana e Versilia. Venerdìresidua instabilità sulle regioni di Nordovest con occasione per altri rovesci ...

...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Ilin Friuli Venezia Giulia di13 ...13 l'ulteriore indebolimento dell'anticiclone dovrebbe consentire ai temporali alpini di ...che localmente potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine e - come scrive il- ...Prosegue l' ondata di caldo in Italia che13 luglio investirà soprattutto il Centro. Dieci le città per cui il ministro della Salute ... Previsioni, Italia spaccata in due L'Italia, ...