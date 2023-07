Meteo estremo | 72 ore da bollino rosso | le città roventi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Aumenta la morsa del caldo sull'Italia, immersa in una lunga ondata di calore, e aumentano leda, dove il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Sabato previsti picchi di 40 gradi a Roma e a Latina. Secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute, l'allerta di livello 3, la più elevata, che giovedì 13 luglio interessa 10, ne riguarderà 10 anche venerdì 14 luglio: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Sabato 15 luglio ledasaranno ben 15, con l'aggiunta di Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina. Allerta di livello 2 («arancione») domani in 6(Bari, Cagliari, ...