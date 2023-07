Messina | all' ingresso di una motorizzazione compare un cartello comico | Non entrate | il personale è

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 13 luglio 2023), davanti allaspunta unindecifrabile eallo stesso tempo: cosa succede alAndare in vacanza apuò essere una buona idea per diversi motivi. Ad essere perfetta è indubbiamente la sua posizione geografica: è una città situata nella parte nord-orientale della Sicilia, che offre un luogo strategico per esplorare l'intera isola. È un ottimo punto di partenza per visitare altre località turistiche come Taormina, le Isole Eolie, Cefalù e Siracusa. Oltre a ciò il mare è meraviglioso, come d'altro canto in ogni angolo della regione più a sud d'Italia, con spiagge di sabbia o di ciottoli che vale la pena esplorare. Ovviamente, come in ogni altra parte della Sicilia, anche asi mangia benissimo, soprattutto per ...