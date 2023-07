Mercato Napoli | clamoroso colpo in arrivo! Pedullà | “All’80% sarà degli azzurri”

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’esperto diAlfredosi è soffermato sulle prossime mosse didel, fornendo dettagli sul primo acquisto. Calcio. Quale potrebbe essere la prima operazione didel club partenopeo in questa sessione estiva di calcio? Fino ad ora, ilnon ha ancora concluso alcun acquisto. Secondo alcune voci, la prima operazione potrebbe riguardare un difensore. Infatti, la squadra azzurra è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire il sudcoreano Kim, destinato a breve a unirsi alla retroguardia del Bayern Monaco. Non sarebbero esenti delle sorprese. Il, almeno inizialmente, sembra essere più interessato a trovare un vice per Di Lorenzo e sembra aver ...

Un successo chesta provando a consolidare con l'aumento dell'offerta di posti letto e le ... Per il presidente di Federalberghi "a siamo diventati mono- dice Bocca - . Stiamo andando ...Punti chiave 09:03 Inter, nuova offerta al Chelsea per Lukaku 09:02, Faraoni a un passo... ora alla Juventus, lo aveva attenzionato per ilper tentare di bissare la scommessa ... Intanto il Frosinone sul versante, nelle ultime ore ha dato comunicazioni ufficiali solo per le ...

NAPOLI, FRENATA PER ITAKURA - Sportmediaset Sport Mediaset

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli in riferimento alla questione relativa all'esterno destro. Hirving Lozano che potrebbe davvero… Leggi ...Il primo colpo di mercato per il Napoli è in arrivo! Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il club azzurro è pronto a chiudere per Davide Faraoni. L’esterno destro ...