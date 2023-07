Mercante in Fiera | perché Ainett Stephens non è più Gatta Nera nel programma Rai

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 13 luglio 2023) C’è grande attesa per il ritorno delindove perònon sarà più lacome in passato. Il motivo è stato spiegato dal presentatore Pino Insegno, il quale ha dichiarato che, nata nel 1982, è un po’ troppo avanti negli anni, per il personaggio che vorrebbero proporre in trasmissione. Lei, di rimando, ha risposto non ne sapeva nulla, ma augura il meglio alla nuova modella che sarà scelta. In un’intervista a Davide Maggio il conduttore ha spiegato: “Il nostro pubblico è quello che va dagli 8 ai 28 anni. Ilè conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti. Magari ci saranno nuove carte come l’Influencer e il Rapper. Ovviamente ci sarà anche la...