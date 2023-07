Menarini Silicon Biosystems annuncia il lancio del nuovo test CELLSEARCH® CTC DLL3 per il tumore al polmone a piccole cellule

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) IlCELLSEARCH per la conta delletumorali circolanti (CTC) che esprimono il biomarcatoreè ora disponibile, solo per uso di ricerca (RUO), comedi laboratorio in Nord America e in Europa. Attualmente è destinato alla ricerca di base e farmaceutica ed è l'ultimo esempio di comecontinui a sviluppare nuovidi biopsia liquida che supportano le aziende farmaceutiche nella valutazione di nuovi farmaci durante gli studi clinici. BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pa., 13 luglio 2023 /PRNewswire/, azienda leader nel campo della biopsia liquida e delle tecnologie per lo studio di ...