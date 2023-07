Meluso non è un profilo basso | è un uomo di campo con importanti successi alle spalle Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 luglio 2023) Maurizio Nicita si sofferma sulla scelta del nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro, sulladello Sport. Una scelta a sorpresa, dopo le indiscrezioni su Massara trapelate ieri, ma che non può essere definita una scelta diha esperienza, non viene dal nulla. Il suo nome emerge dopo un casting durato qualche settimana. Il direttore sportivo ha trascorso una vita nel calcio, ha esperienza e conoscenze per fare bene. E,sp, una serie di imprese di successo, come quella siglata al Lecce e allo Spezia. Saprà ricostruire l’area sportiva che dovrà fare da cuscinetto tra la squadra e il presidente De Laurentiis. Ieri era già a Castel Volturno. Domani partirà con il Napoli per il ritiro di Dimaro. Nicita scrive. “E così dopo un ...