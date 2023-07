Meluso al Napoli | L’ex presidente Chisoli elogia la scelta di De Laurentiis

(Di giovedì 13 luglio 2023) Stefano, exdello Spezia,ladi Aurelio Dedi portarealsottolinea l’esperienza e la personalità dicome punti di forza. NOTIZIE CALCIO. Stefano, exdello Spezia, hato la decisione di Aurelio Dedi portareal. In un’intervista a Radio Crc,ha sottolineato l’esperienza e la personalità dicome punti di forza. “ha una grande esperienza e credo che Desi sia trovato molto bene con lui dal ...

Al posto di Cristiano Giuntoli "Sono lieto di annunciare che Mauroè il nuovo direttore sportivo del. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!". Con queste parole via Twitter il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha ...Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kissnel corso del programma Radio Goal . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Francesco Marolda , giornalista del Corriere dello Sport , è intervenuto ai microfoni di Kiss Kissnel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Chi è Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli dopo Giuntoli: l'annuncio di De Laurentiis Sport Fanpage

ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha commentato l'approdo in azzurro del nuovo direttore sportivo ex Spezia, Mauro Meluso, nome a sorpresa scelto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ...Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...