(Di giovedì 13 luglio 2023) La dottrina di Giorgiasull’Alleanza Atlantica passa dal Mediterraneo, un «fianco meridionale» da presidiare contro «terrorismo e fondamentalismo». Ma sono le questioni italiane ad assorbire la conferenza stampapresidente del Consiglio a Vilnius. Primo, sulla giustizia c’è un tentativo di abbassare i toni. «Intendiamo mantenere gli impegni con gli italiani e spero che il nostro programma possa essere realizzato anche con l’aiuto dei magistrati – dice la premier –. Da parte mia non c’è alcun conflitto, chi confida nel ritorno allo scontro di altri tempi resterà deluso». E però: «Mi sorprende che l’Anm interpreti in modo apocalittico il nostro programma come un intento punitivo, separare le carriere significare dare più efficienzamagistratura». Il presidente Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale i vertici ...

...il risultato e riconosce la linea degli alleati, ma aggiunge che "nulla vale come l'adesione". "L'Ucraina entrerà nella Nato quando le condizioni lo permetteranno", ha detto Giorgia...Giorgia, in quel momento comprimaria della Lega all'opposizione, se la prende con Antonio ... la società Ldd, costituita nell'aprile 2023, dopo sei mesi di governo, cheuna percentuale ...Disinteresse diMa non pare che il problema interessi il nostro governo, forse illudendosi ... In entrambi i casi, lo Stato - azionista è felice, perchéi dividendi, ma di fatto delega la ...

Meloni incassa l’invito alla Casa Bianca, ma i guai della maggioranza l’hanno seguita in Lituania Linkiesta.it

Il presidente Usa chiude il vertice di Vilnius ipotizzando l’invio di missili a lungo raggio. Zelensky ringrazia gli alleati. La premier italiana andrà alla ...«Rispetteremo la scadenza del 31 agosto» per la revisione del Pnrr nella sua interezza. Lo ha precisato il ministro Raffaele Fitto, nella conferenza stampa al termine della cabina di regia sulla quart ...