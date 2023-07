Meloni il 27 da Biden “Nato unita garanzia | attenti a fianco Sud”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 luglio 2023) Giorgialascia Vilnius dicendosi "soddisfatta" per i risultati del verticee per il "contributo" dato dall'Italia. La premier, al termine dei due giorni di summit, fa un bilancio in conferenza stampa. "Non era - sottolinea - un verticecome gli altri, il tema dell'aggressione russa e il domino di conseguenze che ha portato hanno messo in discussione molte nostre certezze ma in un mondo incerto è stata ribadita una delle certezze: l'unità della, la determinazione degli alleati a difendere i propri valori e le regole del diritto internazionale senza le quali nessuno di noi sarebbe al sicuro". L'Italia, da parte sua, ha ribadito il pieno sostegno all'Ucraina, a cui gli alleati hanno offerto "garanzie di sicurezza" che sono "propedeutiche alla pace".La presidente del Consiglio ha rivendicato i ...