Meloni critica La Russa | Io non sarei intervenuta Tensione con i magistrati Il Colle prende le distanze

... dopo sette giorni di silenzio, sulle tre vicende che hanno colpito il suo governo:il ... dice Giorgiadalla conferenza stampa di Vilnius, Lettonia, a margine del vertice Nato. Ma poi, ...Diciamo così: è troppo dire che lo scarica, perché Giorgianon è nelle condizioni e non può permettersi di farlo, però deve essere stato un sacrificio non a costo zero perché non si era mai ...La premieril presidente del Senato e non difende la ministra: destinata a uscire dal governo. E domani c'è l'incontro con Mattarella A Giorgiafa 'malissimo' un piede per via di una scarpa ...

Meloni critica La Russa sul caso di violenza sessuale che coinvolge il figlio: "Solidarizzo con ragazza" Virgilio Notizie

Vilnius, il vertice Nato di questi giorni, ha mostrato il paradigma di Giorgia Meloni, pienamente e sempre più a suo agio nei vertici internazionali. Fermo restando il rischio di rischiose contraddizi ...Nicola Porro pare davvero surreale mentre urla che lui esige che il Pd condanni chi critica la sua Giorgia Meloni mentre lui difende chi insulta una donna vittima di stupro.